Giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di dieci euro: c'è anche The Witcher 3

Cosa si compra su PlayStation Store con meno di dieci euro? Ci sono tanti titoli interessanti che rientrano in questa fascia di prezzo, vi segnaliamo i migliori giochi per PS4 e PS5 che potete portarvi a casa ad un prezzo davvero contenuto. Ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Iniziamo con Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto a 7.24 euro, Unravel 2 a 4.99 euro e Far Cry Primal a 9.89 euro, One Piece World Seeker costa invece 9.79 euro mentre Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni è in offerta a 5,99 euro. Just Cause 3 costa appena 2.99 euro, Watch Dogs è in sconto a 6.99 euro, The Division di Ubisoft cost 7.49 euro mentre South Park Il Bastone della Verità è in sconto a 9.89 euro. The Witcher 3 Wild Hunt costa 9.99 euro in versione GOTY con le due espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone, un prezzo davvero vantaggioso per il gioco di CD Projekt RED.

Trials Rising costa 7.49 euro, The Crew è in sconto a 8.24 euro, Dead Rising 2 costa 5.99 euro, Thief è in super sconto a 2.99 euro, DiRT Rally costa 3.99 euro, Just Cause 3 XXL Edition 4.49 euro, Super Meat Boy 3.19 euro e Valiant Hearts The Great War 4,49 euro. In chiusura vi consigliamo Metal Gear Solid V Ground Zeroes a 3.99 euro, Windbound a 4.99 euro e Wasteland 2 Director's Cut a 7,49 euro.