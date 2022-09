Giochi PS4 e PS5 in sconto su PS Store: tanti titoli in offerta a meno di 5 euro

Con la partenza degli sconti del Tokyo Game Show 2022 su PS Store, il negozio digitale di Sony propone tanti videogiochi PS4 e PlayStation 5 in sconto a meno di 5 euro: diamo perciò un'occhiata alle promozioni più interessanti.

La nuova iniziativa promozionale lanciata da Sony Interactive Entertainment abbraccia i generi più disparati e offre a tutti gli utenti PS4 e PlayStation 5 l'opportunità di ampliare la propria ludoteca spendendo pochi euro per l'acquisto di videogiochi con sconti che, in alcuni casi, arrivano fino al 90% sul prezzo di listino abituale. Eccovene alcuni esempi:

Need for Speed Rivals a 4,99 €

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION a 3,99 €

Need for Speed Payback - Deluxe Edition a 3,99 €

Overcooked a 3,19 €

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair a 3,99 €

FIA European Truck Racing Championship a 4,49 €

XCOM 2 a 4,99 €

Just Cause 3 a 2,99 €

Thief a 2,99 €

Just Cause 3: XXL Edition a 4,49 €

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst a 4,99 €

NARUTO: Ultimate Ninja STORM a 4,99 €

Goat Simulator: The GOATY a 4,79 €

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 2 a 4,99 €

Murdered: Soul Suspect a 1,99 €

The Unicorn Princess a 4,99 €

Rogue Legacy a 4,24 €

Gravel a 2,99 €

Morbid: The Seven Acolytes a 4,99 €

VR Ping Pong Pro a 4,99 €

Space KaBAAM 3 a 1,49 €

How to Survive 2 a 3,74 €

9 Monkeys of Shaolin a 3,99 €

In calce alla notizia trovate il link al PlayStation Store con l'elenco completo dei videogiochi PS4 e PlayStation 5 attualmente in offerta a meno di 5 euro. Per rimanere in tema di offerte e bonus, eccovi anche l'anteprima dei premi PlayStation Stars in arrivo con il nuovo Programma Fedeltà di Sony che debutterà su PS4 e PS5 nei prossimi mesi.