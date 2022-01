Giochi PS4 e PS5 in sconto: ultimi giorni per i Saldi di Gennaio, le migliori offerte

Spaziando tra i giochi più acquistati su PlayStation Store nel 2021 e produzioni di minor diffusione, gli sconti di Gennaio dedicati ai giochi per PS4 e PS5 includono un'ampia selezione di titoli.

I giocatori attivi su console Sony interessati ad approfittarne dovranno tuttavia sbrigarsi. Dopo un lungo periodo di permanenza su PlayStation Store, i saldi di gennaio stanno infatti ormai per terminare. In particolare, la scadenza delle offerte proposte da Sony è fissata per la notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 00:59 del fuso orario italiano. Con ancora pochi giorni a disposizione per usufruire delle promozioni, ecco la nostra selezione di alcune delle migliori offerte ora attive su PS Store:

Demon's Souls : proposto a 49,59 euro, con uno sconto del 38%;

: proposto a 49,59 euro, con uno sconto del 38%; Hitman III - Standard Edition : proposto a 27,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 27,99 euro, con uno sconto del 60%; Red Dead Redemption II - Ultimate Edition : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 70%; Returnal : proposto a 59,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 59,99 euro, con uno sconto del 25%; Bundle Assassin's Creed: Valhalla + Watch Dogs: Legion : proposto a 58,49 euro, con uno sconto del 55%;

: proposto a 58,49 euro, con uno sconto del 55%; The Last of Us: Parte II - Deluxe Edition : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 40%; Sackboy: Una Grande Avventura : proposto a 39,89 euro, con uno sconto del 43%;

: proposto a 39,89 euro, con uno sconto del 43%; Sherlock Holmes: Chapter One: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 20%;

In chiusura, ricordiamo anche la presenza di giochi PS4 e PS5 a meno di dieci euro su PlayStation Store, sempre nell'ambito dei Saldi di Gennaio.