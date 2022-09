Giochi PS4 e PS5 in sconto, saldi sui titoli di successo: le migliori offerte su PS Store

Oltre a proporre una nuova Offerta della Settimana su PalyStation Store, il negozio digitale di Sony attiva un'ulteriore iniziativa promozionale, dedicata ai giochi PS4 e PS5 di successo.

Da Gran Turismo 7 a Ghost of Tsushima: Director's Cut, passando per GTA V e Ghostwire: Tokyo, le occasioni si risparmio non mancano. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti attualmente attive su PS Store.

Giochi PS4 e PS5 in sconto su PlayStation Store

Ghost of Tsushima: Director's Cut per PS4 : proposto a 44,79 euro, con uno sconto del 36%;

: proposto a 44,79 euro, con uno sconto del 36%; Ghost of Tsushima: Director's Cut per PS5 : proposto a 55,19 euro, con uno sconto del 31%;

: proposto a 55,19 euro, con uno sconto del 31%; Gran Turismo 7 per PS4 : proposto a 49,69 euro, con uno sconto del 29%;

: proposto a 49,69 euro, con uno sconto del 29%; Gran Turismo 7 per PS5 : proposto a 59,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 59,99 euro, con uno sconto del 25%; Grand Theft Auto V : proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Ghostwire Tokyo: Deluxe Edition : proposto a 44,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 44,99 euro, con uno sconto del 50%; Dying Light 2: Stay Human : proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 40%; LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker : proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 30%;

: proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 30%; Cyberpunk 2077 : proposto a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 24,99 euro, con uno sconto del 50%; Assassin's Creed: Valhalla Deluxe Edition : proposto a 29,69 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 29,69 euro, con uno sconto del 67%; Far Cry 6 Deluxe Edition : proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 60%; Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition : proposto a 55,19 euro, con uno sconto del 31%;

: proposto a 55,19 euro, con uno sconto del 31%; Red Dead Redemption II Ultimate Edition : proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 65%;

: proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 65%; Star Wars Jedi: Fallen Order: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Le nuove offerte proposte su PlayStation Store resteranno attive per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per il prossimo 29 settembre 2022. Ricordiamo inoltre che restano attivi i saldi PS Store dedicati ai giochi Indie.