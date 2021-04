Giochi PS4 e PS5 a meno di tre euro sul PlayStation Store

Vi abbiamo segnalato di recente una selezione di giochi per PlayStation a meno di 6 euro con gli sconti del PlayStation Store, ma se volete spendere meno abbiamo le occasioni giuste per voi: ecco i migliori giochi in offerta a meno di tre euro, un prezzo davvero contenuto ma che vi permetterà di recuperare qualche titolo interessante.

Come di consueto, non aspettatevi blockbuster recenti in quanto in questa fascia rientrano sopratutto giochi indipendenti e titoli AAA e AA datati ma ancora interessanti. Cosa possiamo comprare dunque con meno di tre euro sul PlayStation Store?

Sicuramente il primo Outlast venduto a 2.84 euro, un classico del genere horror, si prosegue con Sherlock Holmes The Devil's Daughter a 1.99 euro senza dimenticare il DLC Hearts of Stone per The Witcher 3 Wild Hunt a 2,99 euro. Slender The Arrival costa 1.99 euro mentre Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour è in offerta a 3.99 euro, Deponia, Deponia Doomsday e Caos a Deponia costano 1.29 euro l'uno mentre il curioso I Am Bread è in vendita a 2,33 euro.

Chiudiamo con Agata Christie The ABC Murders a 2.99 euro, Suicide Guy a 1.59 euro, Intruders Hide and Seek a 1.99 euro e Metal Gear Solid V Ground Zeroes a 2,99 euro.