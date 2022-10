Quali sono i nuovi giochi PS4 e PS5 in uscita nel 2023?

L'autunno 2022 di PlayStation è ormai ben delineato con l'uscita di God of War Ragnarok e l'arrivo di giochi terze parti come Gotham Knights, Call of Duty Modern Warfare 2 e Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, la lista uscita per il 2023 è invece più nebulosa e attualmente sono pochi i giochi annunciati per il prossimo anno.

A gennaio 203 arriveranno Dead Space Remake (27 gennaio), One Piece Odyssey (13 gennaio), Forspoken (24 gennaio) mentre a febbraio sarà la volta di Deliver Us Mars (2 febbraio), Dead Island 2 (3 febbraio) e Hogwarts Legacy (10 febbraio), a marzo uscirà invece Resident Evil 4 Remake. Ecco la lista completa dei giochi PS4 e PS5 confermati fino ad oggi per il 2023:

Gennaio 2023

One Piece Odyssey (PS5, PS4) - 13 gennaio

Forspoken (PS5) – 24 gennaio

Dead Space Remake (PS5) – 27 gennaio

Febbraio 2023

Deliver Us Mars (PS5, PS4) – 2 febbraio

Dead Island 2 (PS5, PS4) – 3 febbraio

Hogwarts Legacy (PS5, PS4) – 10 febbraio

Shinobi Rising (PS5) - 13 febbraio

Wanted Dead (PS4) - 14 febbraio

Like A Dragon Ishin (PS4, PS5) - 21 febbraio

Sons of the Forest (PS4, PS5) - 23 febbraio

Octopath Traveler 2 (PS4, PS5) - 24 febbraio

Atelier Ryza 3 (PS4, PS5) - 24 febbraio

Destiny 2 L'Eclissi (PS4, PS5) - 28 febbraio

Marzo 2023

The Day Before (PS5) - 1 marzo

Skull and Bones (PS4, PS5) - 9 marzo

Resident Evil 4 Remake (PS5, PS4) – 24 marzo

Chiaramente l'elenco in questione è destinato ad espandersi notevolmente, Sony deve ancora svelare i suoi piani per il 2023 e anche gli editori terze parti devono annunciare giochi e confermare le date di lancio di titoli già noti.