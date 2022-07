I nuovi giochi PS4 e PS5 verranno svelati allo State of Play di agosto, secondo un rumor

Mentre Sony svela a sorpresa la data d'uscita di God of War Ragnarok, al centro dei desideri dei videogiocatori da mesi, ecco che spuntano nuove voci di corridoio su un evento estivo dedicato alla line up PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il rumor, proveniente da ResetEra, sta attirando l'attenzione di numerosi videogiocatori per via del suo autore. Ashhong, questo è il nome dell'insider che ha pubblicato il messaggio, non è un qualsiasi utente del forum: parliamo infatti di un 'insider verificato' della piattaforma, fattore che rende i suoi post di grande interesse. Già a maggio 2022, infatti, Ashhong aveva anticipato che non avremmo sentito parlare di God of War Ragnarok per un bel po' di tempo, e così è stato proprio fino ad oggi.

Stando alle parole dell'insider, che ha condiviso proprio qualche ora fa un nuovo post sui forum di ResetEra, il prossimo grande evento comunicativo del colosso nipponico non sarà a luglio. Ashhong sostiene infatti che un nuovo State of Play di Sony si terrà nel caldo mese di agosto 2022, durante il quale l'azienda potrebbe finalmente svelare nel dettaglio i suoi piani per i mesi a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023.

In attesa di scoprire se si tratti o meno di un'informazione affidabile, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche i dettagli sulle edizioni limitate di God of War Ragnarok.