Giochi PS4 in sconto a meno di 20 euro, ecco le nuove offerte

Sony lancia la nuova offerta Giochi PS4 a meno di 20 euro, con tanti titoli per PlayStation 4 ora in vendita a prezzi scontatissimi sul PlayStation Store, promozione valida da oggi e fino al 13 maggio.

Tra i giochi in vendita a prezzo ridotto segnaliamo Wolfenstein Cyberpilot, F1 2019, PUBG, Darksiders III, Dead Rising Triple Bundle e vari giochi delle serie Call of Duty e Assassin's Creed, di seguito una panoramica delle principali offerte.

Sconti Giochi PS4

Tekken 7

Assassin’s Creed Origins

F1 2019

F1 2019 Legends Edition Senna & Prost

PUBG

God of War

Meow Motors

Wolfenstein: Cyberpilot

Pro Fishing Simulator

Graveyard Keeper

FoxyLand

FullBlast

36 Fragments of Midnight

Guts & Glory

WRC 5 eSports Edition

We Sing Pop

Baja: Edge of Control HD

Monkey King Season Pass

Monkey King: Hero is back

Dead Rising Triple Bundle Pack

Genesis Alpha One

We Sing

FoxyLand 2

Killing Floor: Double Feature

Milo’s Quest

ToeJam & Earl: Back in the Groove

Gravity Duck

Gorogoa

Bulletstorm: Full Clip Edition

Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem Bundle

Midnight Deluxe

One Night Stand

Mochi Mochi Boy

Streets of Rogue

Super Weekend Mode

Attack of the Toy Tanks

Deep Space Rush

InkSplosion

Bouncy Bullets

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut

Super Wiloo Demake

The Raven Remastered

ArcaniA – The Complete Tale

Mekabolt

de Blob

Black Mirror

This is the Police

Paradox Soul

The Book of Unwritten Tales 2

MetaGal

Red Bow

This Is the Police 2

Raging Justice

Super Box Land Demake

Iron Snout

Hoggy2

Legend of Kay Anniversary

Jagged Alliance: Rage!

Motorcycle Club

I prezzi aggiornati saranno visibili sul PlayStation Store europeo non appena quest'ultimo verrà aggiornato, a partire dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile. Su alcuni titoli sono previsti anche ulteriori sconti per gli abbonati PlayStation Plus, attendiamo l'aggiornamento dello store per tutti i dettagli. Sul PlayStation Store sono disponibili anche tanti giochi PS4 a meno di 10 euro inoltre sono ancora in corso gli sconti sui migliori giochi giapponesi per PlayStation.