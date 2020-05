Giochi PS4 in sconto a meno di 5 euro, le migliori offerte

Come vi ripetiamo sempre, giocare spendendo poco si può, tanto più grazie ai saldi del PlayStation Store. Il negozio online di Sony offre spesso giochi a meno di 20 e 10 euro, ma è possibile divertirsi anche con un budget più basso...

Giochi completi a meno di 5 euro? Non stiamo scherzando, vediamo insieme cosa offre il PlayStation Store in questa fascia di prezzo, prendendo in esame solamente i giochi ed escludendo quindi DLC, Season Pass ed espansioni.

Iniziamo citando Monopoly Deal a 2.99 euro, SteamWorld Dig a 2.49 euro, Erica e Fantavision a 4.99 euro l'uno, Slender The Arrival a 2.49 euro, Late Shift a 2.99 euro, Caos a Deponia, Deponia Doomsday, Goodbye Deponia e Deponia a 4.99 euro e ancora Headspun a 3.99 euro, Resogun a 4.99 euro e The Unfinished Swan a 4,99 euro.

L'elenco continua con AER Memories of Old a 4.99 euro, SteamWorld Heist a 3.59 euro, Arca's Path VR a 3.49 euro, Crypt of the NecroDancer a 3.99 euro, Valiant Hearts The Great War a 4.99 euro e ancora Overlord La Compagnia del Flagello a 3.99 euro e Friday The 13th The Game a 4.39 euro, senza dimenticare Agents of Mayhem proposto a soli 2,99 euro.

Affrettatevi perchè le offerte citate resteranno disponibili solamente per un periodo di tempo limitato... avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.