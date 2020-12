Giochi PS4 in sconto per Natale: Horizon, God of War e Uncharted 4 a 9.99 euro!

Amazon si prepara al Natale con una serie di sconti sui migliori giochi Sony della lineup PlayStation 4, con alcuni classici della collana PlayStation Hits in vendita a 9.99 euro e altri giochi come Days Gone e Marvel's Spider-Man a 19,99 euro.

Degno di nota anche The Last of Us Parte 2 a 39.99 euro (il prezzo più basso di sempre per il miglior gioco dell'anno 2020), tra i giochi PlayStation Hits trovano spazio anche Horizon Zero Dawn COmplete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro, God of War e The Last of Us Remastered.

Le offerte di Natale PlayStation saranno attive su Amazon fino 24 dicembre. In ogni caso, se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché gli sconti sono soggetti ad esaurimento delle scorte scorte. Nel momento in cui scriviamo tutti i giochi sono disponibili per l'acquisto con spedizione immediata.