Giochi PS4 in sconto: da The Messenger a John Wick Hex, nuove offerte sui titoli indie

Interamente dedicata ai giochi PlayStation 4 sviluppati da team indipendenti, una nuova ondata di sconti è ora attiva su PlayStation Store. Numerosi e piuttosto variegati nel genere, i titoli inclusi nell'iniziativa sono molteplici. Tra questi ultimi segnaliamo, a titolo di esempio, i seguenti giochi PS4:

John Wick Hex: disponibile a 13,99 euro, con uno sconto del 30%;

MediEvil: disponibile a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

GRIS: disponibile a 6,79 euro, con uno sconto del 60%;

The Messenger: disponibile a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Moving Out: disponibile a 17,49 euro, con uno sconto del 30%;

Phantom Doctrine: disponibile a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Power Rangers Battle for the Grid: disponibile a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

Yoku's Island Express: disponibile a 6,79 euro, con uno sconto del 66%;

L'iniziativa dedicata all'universo Indie resterà attiva per un periodo di tempo limitato: operativa da mercoledì 26 agosto, avrà termine in data 10 settembre. In chiusura, vi ricordiamo che sono inoltre numerosi i giochi PS4 a meno di 20 euro in sconto su PlayStation Store.