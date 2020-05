Giochi PS4 in sconto a partire da 14.99 euro per i Days of Play

Continuano i Days of Play di Sony, una lunga serie di offerte e promozioni esclusive dedicate ai migliori videogiochi per PlayStation 4 e PlayStation VR, in vendita con prezzi a partire da 14,99 euro l'uno.

Questa nuova ondata di offerte include Uncharted The Nathan Drake Collection, Bloodborne, Shadow of the Colossus, Uncharted L'Eredità Perduta, Blood & Truth per PlayStation VR e The Last Guardian.

Sconti giochi PS4

Durante i Days of Play trovate in offerta anche l'abbonamento PS Plus 12 mesi e l'abbonamento annuale PlayStation Now, anche i giochi PlayStation Hits sono scontati per un periodo limitato, tutte le offerte Days of Play andranno avanti fino al prossimo 8 giugno, dunque avete tutto il tempo necessario per meditare e procedere con gli acquisti. Nel caso di Amazon i prodotti saranno disponibili fino ad esaurimento scorte ma non è escluso che una volta sold out gli articoli possano effettivamente tornare disponibili in magazzino, nuovamente pronti per la spedizione.