Giochi PS4 a sconto: tre esclusive Sony in offerta su Amazon per il Black Friday

Amazon.it sconta tre grandi esclusive PlayStation 4 per il Black Friday, offerte valide da oggi (giovedì 28 novembre) e fino al 2 dicembre comprese. Una selezione di giochi PS4 targati Sony ora in vendita a prezzo speciale.

Le offerte Amazon.it sui migliori giochi PS4 includono Marvel's Spider-Man a 19.99 euro, Days Gone Steelbook Edition (esclusiva Amazon) a 39.99 euro e Detroit Becoma Human a soli 14,99 euro.

Sconti PS4 Amazon

Marvel's Spider-Man è disponibile con spedizione immediata e consegna prevista in un giorno lavorativo mentre nel caso di Days Gone e Detroit Become Human la consegna è prevista entro il 3 dicembre. Si tratta di una buona occasione per arricchire la propria libreria software, in particolar modo se avete approfittato delle offerte Black Friday su PS4 o PS4 PRO per acquistare la console Sony.

Per Marvel's Spider-Man questo è il prezzo più basso mai visto mentre Days Gone può contare l'esclusiva custodia Steelbook disponibile solamente su Amazon. Come di consueto, se siete interessati affrettatevi prima che i prodotti vadano sold-out come avviene spesso nei periodo di grandi sconti e affluenza commerciale come il Black Friday e le festività di Natale.