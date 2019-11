Giochi PS4: Star Wars Jedi Fallen Order, Golem e Romancing SaGa 3 tra le novità in arrivo

La settimana appena iniziata si preannuncia ricchissima di nuovi giochi per PlayStation 4: dopo il lancio di Death Stranding avvenuto lo scorso 8 novembre, il flusso di uscite non accenna a diminuire e anche nei prossimi sette giorni gli scaffali dei negozi saranno invasi da nuovi titoli, tra cui l'attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order.

Oltre a Star Wars Jedi Fallen Order si segnala l'uscita di Bee Simulator, Doctor Who The Edge of Time (per PlayStation VR), Golem (PSVR), Romancing SaGa 3, Neverwinter Nights Enhanced Edition, Mad Games Tycoon, Woven, Yaga e VR Ping Pong Pro del team italiano IV Productions.

Novità Giochi PS4

Astroneer

Bee Simulator

Contagion VR Outbreak

Doctor Who The Edge of Time

Fractured Minds

Golem

Kitten'd

Last Labyrinth

Mad Games Tycoon

Neverwinter Nights Enhanced Edition

Romancing SaGa 3

Sparklite

Star Wars Jedi Fallen Order

VR Ping Pong Pro

Woven

Yaga

Le attenzioni sono ovviamente tutte rivolte al nuovo gioco di Star Wars ma come detto questa non è l'unica novità della settimana appena iniziata. E voi, avete già deciso cosa comprare? Fateci sapere la vostra shopping list nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.