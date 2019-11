Giochi PS4 a meno di tre euro? Da Grow Home a Lara Croft GO, sconti sul PlayStation Store

E' possibile giocare spendendo poco? Sì, come dimostrano i numerosi sconti su tutte le principali piattaforme digitali e presso i rivenditori fisici. Oggi vogliamo però segnalarvi una selezione di giochi in vendita sul PlayStation Store ad un prezzo davvero piccolo... 2.99 euro, con alcuni titoli proposti persino ad un prezzo più basso!

Quali giochi si possono comprare per meno di tre euro? La selezione non è quantitativamente enorme ma in questa fascia di prezzo si trovano comunque giochi interessanti come Grow Home a 2.99 euro, Assassin's Creed Chronicles India, Cina e Russia proposti a 2.99 euro l'uno, Lara Croft GO a 2.49 euro, e Umbrella Corps a 2,99 euro. Purtroppo l'elenco si conclude qui ma in ogni caso vi consigliamo di dare una occhiata alle pagine del PlayStation Store, nuovi titoli potrebbero aggiungersi nelle prossime ore, la promozione andrà avanti infatti ancora per qualche giorno.

Tra i titoli citati vi consigliamo indubbiamente Grow Home e Lara Croft GO, meritevoli anche i tre episodi di Assassin's Creed Chronicles mentre qualche riserva su Umbrella Corps, titolo multiplayer dal successo limitato, nel caso assicuratevi di poterlo giocare in compagnia degli amici, i server potrebbero infatti non essere particolarmente popolati. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.