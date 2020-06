Giochi PS4 a meno di tre euro, incredibile ma vero, ecco le offerte del PSN

Lo abbiamo detto molte volte e continueremo a ripeterlo, qui in Everyeye siamo dei grandi sostenitori del motto giocare spendendo poco, negli ultimi una possibilità diventata concreta anche su console grazie alle numerose offerte digitali. Ma è davvero possibile acquistare giochi PS4 a meno di tre euro? Assolutamente sì.

E' impossibile ovviamente aspettarsi titoli AAA o giochi recenti a questa cifra, la fascia di prezzo fino a tre euro include numerose produzioni indipendenti e qualche gioco AA datato ma ancora valido, sopratutto al costo di due caffè.

Qualche esempio? Blasting Agent Ultimate Edition a 1.19 euro, Bird Game + a 2.24 euro, Castles a 1.64 euro, Dead Island Retro Revenge a 1.49 euro, Demon's Crystals a 1.99 euro, League of Evil a 1.99 euro, Iron Snout a 2.49 euro, Paradox Soul a 2.49 euro e Red Bow a 2,99 euro. E ancora, i giochi della serie Arcade di Bandai Namco a 1.49 euro l'uno, tra cui Pac-Man, Ms. Pac-Man, Galaga e Dig Dug, oltre a Pac-Man 256. Anche DOOM (1993) e DOOM 2 (Classico) sono in offerta a 2.49 euro l'uno. Infine segnaliamo Murdered Soul Suspect di Square Enix a 1,99 euro.

Per il piacere della scoperta vi basterà andare sul PlayStation Store e addentrarvi nella sezione offerta per trovare questi e tanti altri giochi a prezzi scontati solo per un periodo limitato.