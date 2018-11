Giochi PS5: Activision, WB Games e Square Enix al lavoro sui primi titoli?

Sappiamo che molti studi di sviluppo sono già in possesso dei dev kit PS5, sulla base di questa informazione PSU ha provato a ricostruire una lista dei publisher che hanno già messo in cantiere dei progetti per PlayStation 5, da Square-Enix a Bethesda, passando per Activision e ovviamente Sony Interactive Entertainment.

Giochi PS5

Tra le compagnie al lavoro su giochi per PlayStation 5 PSU cita Square Enix, Activision

Sony Interactive Entertainment, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Defiant Studios, Warner Bros Studios, Amazon Game Studios e High Impact Games.

Come emerso da annunci di lavoro e curriculum su LinkedIn, Luminous Productions (Square Enix) sta sviluppando un gioco AA per PlayStation 5 mentre Activision potrebbe essere impegnata con Call of Duty 2019 e Destiny 3. Sony Interactive Entertainment potrebbe avere in ballo progetti come Bloodborne II, nuove IP o magari porting Cross-Gen di giochi come The Last of Us 2, Death Stranding e Ghost of Tsushima.

Bandai Namco Games potrebbe aver invece messo Supermassive Games al lavoro su un gioco PS5, lo studio ha affermato di "avere in cantiere un gioco AAA per la prossima console Sony", Bandai Namco e Supermassive stanno collaborando per il publishing di The Dark Pictures Anthology ma non è escluso che l'accordo tra le due parti preveda anche altri giochi.

Bethesda come sappiamo sta sviluppando Starfield e The Elder Scrolls VI per le piattaforme di prossima generazione mentre Defiant Studios potrebbe portare Lords of the Fallen 2 su PS5. Infine, Warner potrebbe aver commissionato a Rocksteady su un nuovo Batman Next-Gen.

Al momento quanto riportato è solamente frutto di rumor e speculazioni, secondo alcune voci il prossimo anno Sony terrà ben due eventi per presentare PlayStation 5 in pompa magna, al momento nessuna conferma è arrivata da parte della compagnia, che come sappiamo salterà l'E3 2019.