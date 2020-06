Dai giochi PS5 a Cyberpunk 2077: tutti gli eventi rimandati e le nuove date

A inizio settimana vi avevamo anticipato numerosi eventi previsto per i prossimi giorni, dalla presentazione dei giochi PS5 al nuovo Night City Wire dedicato a Cyberpunk 2077, questi appuntamenti però come noto sono stati rimandati, vediamo di fare chiarezza riguardo le nuove date.

Iniziamo citando ovviamente l'evento di presentazione dei giochi PS5, inizialmente previsto per giovedì 4 giugno alle 22:00 (ora italiana). Lo show è stato rimandato ed è attualmente privo di una nuova data, secondo alcuni rumor potrebbe tenersi 12 giugno ma le probabilità che questo avvenga sono minime, in quanto il venerdì non è solitamente una giornata dedicata alle comunicazioni, inoltre lo stesso giorno scade l'embargo per la pubblicazione delle recensioni di The Last Of Us 2 e probabilmente Sony non vorrà rubare attenzione a questo momento comunicativo importante.

Rimandato l'inizio della Summer of Gaming, il kick-off è ora previsto per lunedì 8 giugno, rinviato anche l'evento estivo di Cyberpunk 2077: l'appuntamento Night City Wire inizialmente pianificato per l'11 giugno è ora previsto per il 25 dello stesso mese. Ricapitolando dunque:

Presentazione giochi PS5 - nessuna nuova data fornita

Summer of Gaming - 8 giugno 2020

Cyberpunk 2077 Night City Wire - 25 giugno 2020

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il nuovo calendario della Summer of Gaming, non è chiaro invece se eventi come EA Play LIVE, PC Gaming Show e Guerrilla Collective siano confermati oppure no, nelle prossime ore avremo probabilmente un quadro più completo della situazione.