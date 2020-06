Giochi PS5, tutte le esclusive PlayStation Studios annunciate

Tra i tanti nuovi giochi per PlayStation 5 annunciati durante l'evento dell'11 giugno non potevano mancare ovviamente le esclusive Sony, ora riunite sotto l'etichetta PlayStation Studios. Ma quali sono i giochi first party presentati per PS5?

Sono ben nove le produzioni targate PlayStation Studios in arrivo su PlayStation 5, alcune sviluppate da studi interni mentre altre affidate a validi team esterni in Europa, Nord America e Giappone.

Giochi PS5 esclusive

Astro's Playroom (Japan Studio)

Demon's Souls (Bluepoint Games/Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games/XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel's Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque/XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV)

Tra le esclusive PS5 presto disponibili troviamo il remake di Demon's Souls sviluppato da Bluepoint Games, Gran Turismo 7 di Polyphony Digital, Horizon Forbidden West di Guerrilla Games, il nuovo gioco di Insomniac Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart (sempre targato Insomniac Games), Returnal di Housemarque (studio autore di Resugon, Alienation e Matterfall) e Sackboy A Big Adventure, spin-off di LittleBigPlanet curato da Sumo Digital, già responsabile di LBP3.

Non è chiaro se alcuni di questi titoli usciranno anche su PlayStation 4 o se parliamo di esclusive totali per PS5, restiamo dunque in attesa di chiarimenti in merito.