Quali giochi PS5 girano a 120 fps? Nuova lista aggiornata 2024

Continua a crescere la lista dei giochi PlayStation 5 che girano a 120fps/120hz, negli ultimi mesi l'elenco si è ampliato grazie non solo all'arrivo di nuovi giochi a 120fps ma anche di patch per vecchi titoli che abilitano il supporto al framerate elevato.

Nel momento in cui scriviamo, uno dei giochi per PS5 più recenti a supportare i 120fps è The Last of Us Parte 2 Remastered ma l'elenco è lungo e include giochi come Atomic Heart, A Plague Tale Requiem, Ghostwire Tokyo, God of War Ragnarok, Call of Duty Modern Warfare II, DOOM Eternal e tanti altri.

Giochi PS5 a 120 fps

A Plague Tale Requiem

Agent Intercept

Atomic Heart

Azure Striker Gunvolt 3

Borderlands 3 (120 FPS/1080p)

Black Desert Online

BloodRayne Betrayal Fresh Bites

Bright Memory Infinite

Call of Duty Black Ops Cold War

Call of DutyModern Warfare II

Call of Duty Vanguard

Call of Duty Warzone

Call of Duty Warzone 2.0

Centipede Recharged (120 FPS/4K nativi)

CrossCode

Cursed To Golf

Cyber Shadow

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry V Special Edition (120 FPS/1080p)

DiRT 5

Disney Speedstorm

DOOM Eternal (120 FPS/1584p)

Dying Light 2

Enlisted

Exo One

Fortnite

F1 2021

F1 22

F1 23

The Falconeer

Fight N’ Rage

Forspoken

For Honor

Ghostrunner

Ghostwire Tokyo

God of War Ragnarok (120 FPS/1440p)

GRIS

GRID Legends

Gran Turismo 7

Gunborg

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Jumanji The Video Game

Knockout City

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

MLB The Show 22

MLB The Show 23

Monster Boy And The Cursed Kingdom (120 FPS/4K nativi)

Mount and Blade II Bannerlord

Neon White

Nioh Collection

No More Heroes III

Olli Olli World

Penny's Big Breakaway

Prince Of Persia The Lost Crown

Quake (120 FPS/4K)

Quake II (120 FPS/4K)

Rainbow Six Siege

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Resident Evil 7 Biohazard

Rez Infinite

Rocket League

Rogue Company

Salt and Sacrifice

Scars Above

Star Wars Dark Forces Remaster

Tetris Effect Connected

The Last of Us Parte I

The Last of Us Parte 2 Remastered

The Legend of Tianding

The Touryst (120 FPS/4K)

Tiny Tina's Wonderlands (120 FPS/1080p)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (120 FPS/1080p)

Tower Of Fantasy

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri (120 FPS/1080p)

WWI Verdun

WWI Tannenberg

WWI Isonzo

WRC 9

WRC 10

XDefiant

Ys VIII Lacrimosa of Dana

Ziggurat 2

La lista è aggiornata a febbraio 2024 ed è in continua evoluzione, altri giochi potrebbero presto supportare i 120fps/120hz su PlayStation 5, aggiorneremo l'elenco in caso di sostanziose novità.