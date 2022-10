Quali giochi PS5 girano a 120fps? Da God of War Ragnarok a Resident Evil 2

Quali sono i giochi per PlayStation 5 che girano a 120fps? La lista non è lunghissima per il momento ma è in continua espansione e include giochi come Borderlands 3, Uncharted L'Eredità dei Ladri, Fortnite, Call of Duty Vanguard, Knockout City, Nioh Collection, Quake, Resident Evil 2 Remake e tanti altri.

Anche God of War Ragnarok supporta i 120fps a risoluzione 1440p, di seguito una lista completa aggiornata a fine ottobre 2022.

Giochi PS5 a 120fps

Borderlands 3 (120 FPS 1080p)

Black Desert Online

Bright Memory Infinite

Call of Duty Black Ops Cold War

Call of Duty Vanguard

Ghostrunner

God of War Ragnarok (120 FPS 1440p)

Gunborg

Jumanji The Video Game

Knockout City

Monster Boy And The Cursed Kingdom (120 FPS 4K)

Mount and Blade II Bannerlord

Nioh Collection

Olli Olli World

Quake (120 FPS 4K)

Rainbow Six Siege

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Resident Evil 7 Biohazard

Rocket League

Rogue Company

The Last of Us Part I

The Touryst (120 FPS 4K)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (120 FPS 1080p)

Uncharted L'Eredità dei Ladri (1080p 120 FPS)

Call of Duty Warzone

Centipede Recharged (120 FPS 4K)

Destiny 2 (120FPS nel Crogiolo alle risoluzioni più basse)

Devil May Cry V Special Edition (120FPS 1080p)

DiRT 5

DOOM Eternal (120 FPS 1584p)

Fortnite

