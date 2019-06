Giochi PS5: da God of War 2 a Final Fantasy 7, rumor e speculazioni

Ad oggi nessun gioco per PS5 è stato ufficialmente annunciato da Sony o publisher di terze parti. Ci aspettavamo in tal senso rivelazioni all'E3 di Los Angeles ma così non è stato, cerchiamo dunque di fare chiarezza riguardo i possibili giochi per PlayStation 5 in fase di sviluppo.

Iniziamo parlando della produzione Sony Interactive Entertainment: giochi PS4 come Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us 2 dovrebbero essere Cross Gen e uscire dunque su PlayStation 4 e PS5, il publisher però potrebbe essere anche al lavoro su progetti inediti come Bloodborne 2, Horizon Zero Dawn 2, God of War 2 e magari Marvel's Spider-Man, oltre ad un porting del primo gioco, utilizzato anche come tech demo PS5 per testare i tempi di caricamento con disco SSD.

Per quanto riguarda i publisher di terze parte, sono molti i titoli che potrebbero essere in fase di sviluppo anche per PlayStation 5, tra cui Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers, protagonisti indiscussi dell'E3 2018. Il remake di FF7 sembra essere stato pensato sin da subito come progetto Cross-Gen mentre per quanto riguarda Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett, CD Projekt RED ha commentato questa possibilità con un laconico "ci piacerebbe molto, ma nulla è stato ancora deciso".

Sappiamo che The Elder Scrolls VI e Starfield di Bethesda appariranno probabilmente sulle console di prossima generazione ma anche altri grandi publisher sembrano essere al lavoro su progetti per PS5, tra i tanti si parla con insistenza di Call of Duty Black Ops 5 di Activision, Assassin's Creed Legion (titolo provvisorio), FIFA 21, Il Signore degli Anelli Gollum ed il tanto rumoreggiato nuovo RPG di Harry Potter.

La lista stilata è ovviamente provvisoria, frutto di rumor, speculazioni e intuizioni, al momento però non ci sono certezze riguardo la lineup PS5, in mancanza di annunci ufficiali. Ti chiediamo: quali giochi vorresti vedere sulla prossima console Sony? A te la parola!