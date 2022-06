Giochi PS5 gratis su PS Plus Extra e Premium: in arrivo Ratchet & Clank Rift Apart?

A giudicare da un piccolo ma importante indizio emerso dalle pagine del PlayStation Store francese, l'ultima avventura sci-fi di Insomniac Games, Ratchet & Clank Rift Apart, sarebbe in procinto di approdare nel catalogo dei giochi fruibili gratuitamente dagli abbonati ai tier Extra o Premium del Nuovo PlayStation Plus.

L'imbeccata sul possibile ingresso di Rift Apart nel già ricco catalogo dei giochi scaricabili e accessibili dagli iscritti al Nuovo PS Plus Extra o Premium arriva direttamente dal PS Blog transalpino: un utente di Reddit si è infatti accorto dell'utilizzo, da parte dei curatori della versione francese dello store PlayStation, di un'immagine dell'ultima avventura di Ratchet & Clank per promuovere il catalogo dei tioli fruibili su PS Plus Premium.

Se confermato, l'ingresso di Rift Apart nella selezione dei giochi "gratis" per gli abbonati ai tier Extra o Premium del Nuovo PS Plus appena lanciato in Italia rappresenterebbe una grande aggiunta al catalogo del servizio, sia per via della natura nextgen del titolo che, soprattutto, per le indubbie qualità dell'ultima esperienza action platform di Insomniac in esclusiva PS5.

Nella speranza di ricevere al più presto una conferma o una smentita da parte di SIE, dei curatori del PS Store o degli stessi ragazzi di Insomniac, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.