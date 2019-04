Giochi PS5: un leak svela Battlefield Bad Company 3, GTA 6 ed Harry Potter?

Questa settimana Mark Cerny ha svelato le specifiche tecniche di PS5 ed ha parlato anche dei giochi per la nuova console, rivelando come Sony abbia in mente un approccio "morbido" che porterà alla produzione di numerosi titoli Cross-Gen per PS4/PS5. Un leak sembra svelare ora alcuni di questi giochi...

DeXerto ha diffuso una lista condivisa originariamente lo scorso mese di dicembre su 4Chan, Reddit e ResetERA ma passata inosservata fino ad oggi, quando Cerny ha iniziato a parlare ufficialmente di PlayStation 5, fattore che sembra aver fatto guadagnare una nuova credibilità a questo rumor.

Secondo l'autore, tra i giochi attualmente in fase di sviluppo per PS5 (e probabilmente Xbox One, PS4 e Xbox Scarlett) troviamo Grand Theft Auto VI, il nuovo Assassin's Creed (nome in codice Assassin's Creed Legion), Battlefield Bad Company 3 di DICE e il nuovo misterioso gioco di Harry Potter prodotto da WB Games.

Tra le esclusive invece vengono citati un nuovo Gran Turismo (Gran Turismo 7 con supporto VR?) e le versioni PS5 di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima, ai quali potrebbero aggiungersi anche Marvel's Spider-Man (o magari Marvel's Spider-Man) e Death Stranding di Hideo Kojima.

Al momento ribadiamo come i titoli citati siano solamente frutto di rumor e speculazioni, dunque prendete quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite...