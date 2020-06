Giochi PS5: da MicroMan a PsyHotel, le perle nascoste da scoprire

Non solo Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion: sono tanti i progetti "minori" per PS5 spesso oscurati dai grandi AAA ma non per questo meno interessanti.

Insieme al buon Antonio Izzo e al nostro speciale sui giochi PlayStation 5 che forse non conoscete, siamo così andati alla ricerca dei più interessanti titoli "minori" che vedremo approdare su PS5 tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021.

Quasi tutti i progetti che vi segnaliamo provengono, come potete facilmente immaginare, dalla frizzante scena indipendente, come nel caso di A Rat's Quest The Way Back Home, un'avventura ispirata alla tragedia di Romeo e Giulietta. Sempre per rinamere in tema di avventure narrative, è davvero impossibile non citare l'esperienza arcade MicroMan che avrà per protagonista un addetto alle pulizie di un laboratorio ridotto alle dimensioni di una formica a causa di un maldestro incidente.

Ben più "movimentata" è invece l'offerta ludica promessaci dagli autori di action ruolistici come il surrealistico Moonrey, il thriller sci-fi Observer System Redux, il GDR Path of Exile 2 e lo zeldesco Soulborn. Ve li raccontiamo nel video di approfondimento che campeggia a inizio articolo, nella speranza, magari, di poter riammirare alcuni di questi progetti durante l'evento sui giochi PS5 previsto originariamente per oggi, 4 giugno, salvo poi essere rinviato da Sony per manifestare la propria vicinanza al movimento Black Lives Matter e a chi sta protestando negli Stati Uniti dopo l'omicidio di George Floyd.