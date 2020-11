Giochi PS5 in offerta per il Black Friday, da Miles Morales a Call of Duty Cold War

Le offerte del Black Friday di Mediaworld sono ufficialmente iniziate e tra i tanti prodotti in offerta troviamo, incredibile ma vero, anche qualche gioco per PlayStation 5. Non aspettatevi sconti incredibili sui giochi per la nuova console Sony, ma si tratta comunque di un piccolo passo per le offerte PS5.

Tra i primissimi giochi in offerta da Mediaworld troviamo Assassin's Creed Valhalla e NBA 2K21 anche se per entrambi la percentuale di sconto è davvero minima (il risparmio è in media di due/tre euro), leggermente più corposi invece gli sconti su Marvel's Spider-Man Miles Morales, Call of Duty Black Ops Cold War e Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, quest'ultimo il più economico del lotto, venduto a 54,99 euro.



Giochi PS5 in sconto

Assassin's Creed Valhalla - 69.99 euro

Marvel's Spider-Man Miles Morales - 55.99 euro

NBA 2K21 - 75.99 euro

Mortal Kombat 11 Ultimate Edition - 54.99 euro

Call of Duty Black Ops Cold War - 70.99 euro

Nel momento in cui scriviamo il sito di Mediaworld è in tilt per i troppi accessi e non è possibile fare acquisti. Presto però la situazione dovrebbe tornare alla normalità, le offerte sono valide fino al 30 novembre, avete tutto il tempo per approfittarne.