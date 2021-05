Giochi PS5 in offerta: Returnal, Resident Evil Village, Ratchet & Clank Rift Apart

Amazon.it propone una selezione di nuovi giochi per PlayStation 5 in offerta a prezzo scontato per un periodo limitato. Sebbene non ci si possa aspettare grandissimi sconti su titoli usciti da meno di un mese, si tratta comunque di promozioni piuttosto interessanti che vi permetteranno di risparmiare qualche euro.

Tre i giochi che hanno attirato la nostra attenzione: Returnal, Resident Evil Village e MotoGP 21, con l'aggiunta del preordine di Ratchet & Clank Rift Apart, scontato di 10 euro utilizzando il codice sconto che trovate di seguito.

PS5 Sconti Amazon

Particolarmente consistente il taglio di prezzo su Returnal considerando che il gioco viene venduto normalmente a 80.99 euro, in questo caso è possibile acquistarlo a 59.99 euro, con oltre 20 euro di sconto su listino. Minore il risparmio su Resident Evil Village e MotoGP 21, entrambi venduti normalmente a 69,99 euro.

Inoltre utilizzando il codice sconto RATCHET11 potete prenotare Ratchet & Clank Rift Apart a 69.99 euro invece di 79.99 euro, offerta valida fino al prossimo 10 maggio usando il codice in fase di checkout. Effettuando il preordine riceverete anche i due bonus previsti: la Corazza Carbonox per Ratchet e Rivet e l'arma Pixelatore.