Giochi PS5 in offerta, tutti gli sconti sul PlayStation Store

I saldi di gennaio sul PlayStation Store continueranno per buona parte del prossimo mese e in queste settimane vi abbiamo segnalato molte offerte sui giochi per PS4. Ma ci sono sconti anche sui giochi per PS5? Scopriamolo insieme.

La selezione di giochi PS5 e giochi PS4 con upgrade gratis non è vastissima ma scavando è possibile comunque trovare promozioni interessanti come Destiny 2 Oltre La Luce + Stagione a 37.49 euro o Destiny 2 Oltre La Luce Edizione Deluxe a 59.49 euro oppure FIFA 21 Champions Edition a 35.09 euro e Immortals Fenyx Risings a 41.99 euro, solamente per fare degli esempi. Si continua con Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 8.99 euro, Gold Edition a 21.99 euro e Ultimate Edition a 33.99 euro, senza dimenticare Spirit of the North Enhanced Edition a 19.99 euro e Mortal Kombat 11 Ultimate Edition a 41.99 euro invece di 59,99 euro.

Taglio di prezzo anche per Call of Duty Black Ops Cold War Cross Gen Bundle in vendita a 54.68 euro e Call of Duty Black Ops Cold War Ultimate Edition a 79.98 euro infine segnaliamo Assassin's Creed Valhalla a 48.99 euro e Borderlands 3 a 19,59 euro. Le offerte proseguiranno fino a fine gennaio, dunque avete tutto il tempo necessario per ricaricare il portafoglio e procedere con gli acquisti.