Dai giochi PS5 al PC Gaming Show: tutti gli eventi videogiochi della settimana

Ci siamo! O meglio, ci siamo quasi, la settimana appena iniziata sarà infatti ricca di eventi live tra cui l'attesissimo show di presentazione dei giochi per PlayStation 5 ma questo non sarà l'unico appuntamento in grado di catalizzare l'attenzione.

L'E3 è stato cancellato ma i grandi publisher stanno cercando di non far rimpiangere l'assenza della fiera di Los Angeles con una serie di eventi e appuntamenti speciali per l'estate 2020. Dopo i rinvii della scorsa settimana a causa delle proteste negli Stati Uniti seguite alla morte di George Floyd, questa settimana assisteremo a eventi come il PC Gaming Show, Guerrilla Collective e il reveal della nuova espansione di Destiny 2. Per chiarezza gli orari indicati si riferiscono al fuso orario italiano, tutti gli eventi verranno trasmessi e commentati in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Destiny 2 Nuova Espansione - 9 giugno ore 17:30

Giorno Gaming e il Fossa insieme per commentare l'evento di presentazione della nuova espansione di Destiny 2 che darà il via all'Anno 4 dello sparatutto Bungie. Non è ancora arrivato il momento per Destiny 3 e lo studio di Seattle sembra avere in programma tantissime novità da annunciare.

Evento PS5 - 11 giugno ore 22:00 (maratona dalle 14:00)

Atteso per il 4 giugno e poi rimandato, la presentazione dei giochi per PlayStation 5 si terrà giovedì 11 giugno alle 22:00 ricordatevi di seguirci però su Twitch dalle primissime ore del pomeriggio per una lunghissima maratona in diretta, che include un Q&A Tech dedicato alle specifiche tecniche di PS5. Attesi annunci e gameplay, sicuramente non mancheranno sorprese e Sony invita i giocatori a seguire l'evento con le cuffie per goderselo al meglio.

Guerrilla Collective - 13 giugno (orario da confermare)

Uno speciale evento dedicato ai giochi ed agli studi indipendenti. Una maratona di tre giorni che vedrà alternarsi sul palco team come 11 Bit, Coffe Stain, Larian, Rebellion, Versus Evil e tanti altri. Il programma non è stato annunciato così come l'orario definitivo, lo start è probabilmente fissato per le ore 19:00 ma restiamo in attesa di conferme a riguardo.

PC Gaming Show 2020 - 13 giugno ore 20:00

Sempre nella giornata di sabato 13 giugno andrà in onda un classico dell'E3, ovvero il PC Gaming Show, l'evento interamente dedicato ai giochi (e non solo) per Personal Computer. Gli organizzatori promettono world premiere e gameplay per oltre 50 giochi, come da tradizione ci aspettiamo uno spazio dedicato all'hardware, annunci di nuovi giochi e date di uscita per titoli già noti.

Future Games Show - 13 giugno ore 23:00

Organizzato da Future Publishing (editore internazionale che pubblica numerose riviste e siti web sul mondo dei videogiochi), il Future Games Show avrà come focus "la presentazione di trailer, annunci e novità su giochi AAA, AA e indie per console e mobile". Anche in questo caso non ci sono dettagli sulla lineup ma gli organizzatori hanno citato espressamente PS5 e Xbox Series X, vedremo quindi in azione giochi per le due console Next-Gen.