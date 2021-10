Giochi PS5 e PlayStation 4 presentati come cibi nel nuovo strambo spot giapponese

Accorrete giocatrici e giocatori, accorrete: il ristorante di PlayStation è aperto e il menu è ricco di piatti succulenti. Dinosauri meccanici, demoni assetati di sangue, draghi sputafuoco e nazisti, ce n'è letteralmente per tutti i gusti.

È il messaggio che intende far passare il nuovo spot televisivo di PlayStation giunto dal Giappone, strambo come moltissime altre pubblicità partorite dalle menti nipponiche. Il nuovo filmato mostra alcuni dei giochi per PlayStation 4 e PS5 più attesi dai videogiocatori del Sol Levante presentandoli come delle pietanze: si parte subito forte con un piatto di carni, salse e ferraglia che simboleggia Horizon Forbidden West (previsto per il mese di febbraio dell'anno prossimo), e si prosegue con un mix di verdure disposte per rappresentare il possente albero dorato di Elden Ring (atteso invece per gennaio 2022).

Dopo i ravioli disposti su una bilancia di Lost Judgment, viene dato spazio a tantissime altre pietanze ispirate a giochi come Tales of Arise, Call of Duty: Vanguard, Earth Defense Force 6, Megaton Musashi, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, Dragon Quest X: Heroes of the Stars Online, Phantasy Star Online 2: New Genesis, Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 e molti altri. Gli altri li lasciamo scoprire a voi: guardate il trailer "The Unlimited Full Course" allegato in cima a questa notizia.