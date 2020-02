Giochi PS5: proviamo a ipotizzare la lineup di lancio della nuova console Sony

PlayStation 5 uscirà in autunno ma al momento sappiamo ancora poco sulla nuova console Sony. Anche sul fronte software sono pochi i giochi annunciati e tra questi non figura per il momento nessun titolo First Party: abbiamo raccolto rumor e speculazioni per cercare di capire quali saranno i principali titoli della lineup di lancio PS5.

PS5 giochi di lancio

Sul fronte dei giochi third party possiamo aspettarci molte produzioni Cross-Gen (disponibili cioè anche su console di attuale generazione) tra questi è facile ipotizzare FIFA 21, NBA 2K21, il nuovo Call of Duty e Assassin's Creed Ragnarok (titolo provvisorio, il gioco non è mai stato annunciato). Ubisoft ha recentemente dichiarato di voler portare Rainbow Six Siege su PS5 e Xbox Series X al lancio delle due nuove console, inoltre la casa francese ha già confermato le versioni Next-Gen di Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters, tuttavia non è chiaro quale di questi uscirà in autunno.

Godfall dovrebbe essere disponibile insieme alla console, gli sviluppatori non hanno mai fatto chiarezza a riguardo ma in merito sembrano esserci pochi dubbi. Mistero invece per quanto riguarda Cyberpunk 2077 e Marvel's Avengers: entrambi i giochi sono stati rinviati dalla primavera (aprile e maggio rispettivamente) al mese di settembre... possiamo aspettarci porting Next-Gen disponibili nel giro di un paio di mesi?

Esclusive PlayStation 5

Sul fronte delle esclusive Sony non ha ancora mostrato o annunciato nessun gioco per PlayStation 5, da più parti però si parla di Gran Turismo 7 disponibile al debutto della nuova piattaforma. Difficile invece aspettarsi sequel di giochi come Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man, Days Gone o God of War, è probabile che i seguiti di questi titoli siano già in fase di sviluppo ma le probabilità di vederli entro quest'anno sembrano davvero nulle. Si parla invece insistentemente di un nuovo Ratchet & Clank per PS5, al momento però tutto tace da parte di Insomniac, numerosi i rumor anche su Sly Cooper PlayStation 5, anche in questo caso privi di conferma.

Ed è qui che entra in scena l'ipotesi "Remastered" per alcuni giochi del catalogo PS4 come Death Stranding, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2, i quali potrebbero godere di una ripubblicazione su PS5 con nuovi contenuti e comparto tecnico ottimizzato per la futura console.

Si tratta in ogni caso solo e unicamente di speculazioni: voi cosa vi aspettate dalla lineup di lancio PS5? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.