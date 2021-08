Giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro: da God of War a Yakuza 6, le migliori offerte

Vi abbiamo già presentato i migliori giochi per PlayStation in sconto a meno di tre euro, adesso è il momento di alzare la posta in gioco ed il budget, portandolo fino a dieci euro. Quali giochi si trovano in questa fascia di prezzo? Scopriamolo insieme.

Gli sconti estivi del PlayStation Store riservano molto sorprese e sotto i dieci euro è possibile portarsi a casa titoli di buona fattura, non solo produzioni indie ma anche giochi AAA e AA datati ma ancora estremamente validi.

Iniziamo citando God of War a 9.99 euro, Resident Evil 6 a 7.99 euro, allo stesso prezzo troviamo anche Burnout Paradise Remastered, Assassin's Creed 4 Black Flag e Resident Evil 5. Rayman Legends costa 9.99 euro così come inFAMOUS Second Son, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor mentre a 8.99 euro troviamo Yakuza Kiwami 2, Yakuza Zero, Yakuza 6 The Song of Life e Canis Canem Edit di Rockstar Games della collana PS2 Classics.

Wolfenstein The New Order costa 5.99 euro, stesso prezzo per Dishonored Definitive Edition, ancora più bassi i prezzi di Dishonored 2 (2.99 euro), Just Cause 3 (2.99 euro), Watch Dogs (3.99 euro) e DOOM 3, proposto a 2,49 euro. Il reboot di DOOM del 2016 costa invece 4,99 euro.