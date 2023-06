Giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro: le migliori offerte su PlayStation Store

Con l'avvio degli sconti PlayStation Indies su PS Store e con tante offerte attive sul negozio digitale Sony, non mancano le occasioni per aggiudicarsi nuovi videogiochi PS4 e PS5 a meno di dieci euro.

Dagli acclamati The Artful Escape of Francis Vendetti e Death's Door a Coffee Talk e I Am Dead, le occasioni di risparmio sono davvero molto numerose. Di seguito, vi segnaliamo dunque alcune delle offerte più interessanti al momento disponibili su PlayStation Store.

Giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro

Death's Door : a 9,99 euro, scontato del 50%;

: a 9,99 euro, scontato del 50%; Firewatch : a 5,99 euro, scontato del 70%;

: a 5,99 euro, scontato del 70%; Nickelodeon All-Star Brawl : a 9,99 euro, scontato dell'80%;;

: a 9,99 euro, scontato dell'80%;; I Am Dead : a 9,99 euro, scontato del 50%;

: a 9,99 euro, scontato del 50%; The Artful Escape of Francis Vencetti : a 9,99 euro, scontato del 50%;

: a 9,99 euro, scontato del 50%; Coffee Talk : a 8,39 euro, scontato del 40%;

: a 8,39 euro, scontato del 40%; Everybody's Gone to the Rapture : a 9,99 euro, scontato del 50%;

: a 9,99 euro, scontato del 50%; Minute of Islands : a 5,99 euro, scontato del 75%;

: a 5,99 euro, scontato del 75%; A Short Hike : a 5,19 euro, scontato del 35%;

: a 5,19 euro, scontato del 35%; Neon Abyss : a 7,99 euro, scontato del 60%;

: a 7,99 euro, scontato del 60%; Monster Boy e il Regno Maledetto : a 9,99 euro, scontato del 75%;

: a 9,99 euro, scontato del 75%; Trine Trilogy : a 7,49 euro, scontato del 75%;

: a 7,49 euro, scontato del 75%; Maquette : a 8,99 euro, scontato del 50%;

: a 8,99 euro, scontato del 50%; Axiom Verge : a 8,99 euro, scontato del 50%;

: a 8,99 euro, scontato del 50%; Silt : a 9,89 euro, scontato del 34%;

: a 9,89 euro, scontato del 34%; A Juggler's Tale : a 5,24 euro, scontato del 65%;

: a 5,24 euro, scontato del 65%; Unruly Heroes : a 6,99 euro, scontato del 65%;

Ovviamente, i nuovi sconti resteranno attivi su PlayStation Store solamente per un periodo di tempo limitato. In chiusura, vi ricordiamo che vi sono anche molti giochi PS4 e PS5 disponibili a meno di cinque euro.