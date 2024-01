Giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro: con le nuove offerte si risparmia sui grandi classici

Si avvicina il weekend e tornano i consigli per gli acquisti su PlayStation Store: grazie ai saldi di inizio anno su PS Store ci sono tantissimi giochi per PS5 e PS5 in sconto a meno di 10 euro, una ottima occasione di risparmio, non trovate?

Questa fascia di prezzo è molto interessante e permette di comprare titoli non recentissimi ma di alta qualità e ancora assolutamente apprezzabili. Qualche nome?

Horizon Zero Dawn Complete Edition con il DLC The Frozen Wilds costa 9.99 euro, stesso prezzo per Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 mentre Mortal Kombat X è in super offerta a 5,99 euro. Tra i giochi consigliati anche LEGO Marvel Super Heroes a 4.79 euro, Resident Evil 3 Remake a 9.99 euro e Resident Evil 2 Remake allo stesso prezzo.

E ancora, Mad Max a 4.99 euro, Control Ultimate Edition a 9.99 euro, Resident Evil 7 Biohazard a 7.99 euro, LEGO Marvel Super Heroes 2 a 5.99 euro, Batman Arkham Collection (include Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight) a 7.79 euro e Devil May Cry HD Collection a 9,89 euro.

Infine Borderlands Game of the Year Edition a 9.89 euro, Star Wars Battlefront II Celebration Edition a 9.99 euro, Wolfenstein The New Order a 4.99 euro e One Piece Burning Blood a 5,99 euro.