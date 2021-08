Giochi PS5 e PS4 a meno di 15 euro: le migliori offerte del PlayStation Store

Continuano i saldi estivi sul PlayStation Store, dopo aver visto i giochi a meno di 20 euro ed i migliori giochi a meno di 5 euro, adesso è il momento di spulciare tra i giochi in promozione a meno di 15 euro, compatibili con PS4 e PS5.

Per quanto il budget possa sembrare risicato, non mancano le offerte interessanti: ad esempio FIFA 21 Next-Gen Edition costa 14.69 euro, stesso prezzo per GTA V Premium Edition e NBA 2K21 Standard Edition. Con 14.99 euro potete acquistare God of War Edizione Digitale Deluxe mentre Far Cry 5 costa 12.59 euro, bastano invece 11.99 euro per Fall Guys Ultimate Knockout.

Super prezzo per eFootball PES 2021 Season Update in vendita a 4.49 euro, a 14.99 euro troviamo Monster Hunter World e Dying Light Enhanced Edition. Metro Exodus costa 13.99 euro, For Honor Marching Fire Edition costa 12.49 euro mentre Subnautica ha un prezzo scontato di 14,99 euro.

Da segnalare anche Batman Arkham Knight Premium Collection a 14.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro, Gran Turismo Sport Spec II a 11.99 euro e LEGO Marvel Super Heroes 2 a 14.99 euro. Ottimi prezzi anche per Jump Force a 8.98 euro e Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition proposto a 13,99 euro.