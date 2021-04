Giochi PS5 e PS4 da 19.99 euro, console e controller in offerta

Gruppo Comet lancia il nuovo volantino Sconti Assoluti con offerte valide in negozio e online dal 15 al 28 aprile. Tra i tanti prodotti anche console e videogiochi per PlayStation a partire da 19.99 euro, ecco quindi una panoramica degli sconti più interessanti.

PS4 Slim 500 GB costa 299 euro con incluso un gioco PlayStation Hits (del valore di 19.99 euro) a scelta tra DOOM, Bloodborne, Street Fighter V, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Metal Gear Solid V The Complete Experience, Ratchet & Clank e tanti altri.

Sconti anche sui giochi per PlayStation 4 con Marvel's Spider-Man e Days Gone a 19.99 euro l'uno e Ghost of Tsushima in vendita a 39,99 euro. Il Controller Nacon Wireless per PC e PS4 costa 49.99 euro, stesso prezzo per il Nacon PRO Compact per PC e Xbox. In offerta anche il volante Logitech G923 con pedaliera (per Xbox e PlayStation) a 329 euro invece di 399 euro, con un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.

Da Comet trovate anche una selezione di giochi per PlayStation 5 a partire da 19.98 euro, tra i giochi illustrati nel volantino citiamo Destruction All-Stars, Sackboy Una Grande Avventura, Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales.