Giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro: al via i nuovi sconti su PlayStation Store

Mentre arriva una nuova Offerta della Settimana su PlayStation Store, il negozio digitale Sony accoglie anche tanti nuovi sconti, con moltissimi giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro.

In attesa di scoprire l'identità del prossimo gioco degli autori di Astro's Playroom, i possessori delle console Sony possono dunque approfittare di tante occasioni di risparmio. Di seguito, vi riportiamo alcune delle promozioni attualmente attive sui lidi di PlayStation Store:

Lost Judgment PS4 & PS5 : proposto a 29,99 euro, con un sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con un sconto del 50%; Judgment : proposto a 19,99 euro, con un sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con un sconto del 50%; Pumpkin Jack : proposto a 11,99 euro, con un sconto del 60%;

: proposto a 11,99 euro, con un sconto del 60%; Alan Wake Remastered : proposto a 17,99 euro, con un sconto del 40% (a 16,49 euro per gli abbonati PlayStation Plus);

: proposto a 17,99 euro, con un sconto del 40% (a 16,49 euro per gli abbonati PlayStation Plus); Captain Tsubasa: Rise of new Champions : proposto a 14,99 euro, con un sconto del 75%;

: proposto a 14,99 euro, con un sconto del 75%; Dragon Ball Z: Kakarot : proposto a 12,49 euro, con un sconto del 50%;

: proposto a 12,49 euro, con un sconto del 50%; Pillars of Eternity: Complete Edition : proposto a 12,49 euro, con un sconto del 75%;

: proposto a 12,49 euro, con un sconto del 75%; Alien: Isolation : proposto a 8,74 euro, con un sconto del 75%;

: proposto a 8,74 euro, con un sconto del 75%; Lost in Random : proposto a 14,99 euro, con un sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con un sconto del 50%; Catherine: Full Body : proposto a 11,99 euro, con un sconto del 70%;

: proposto a 11,99 euro, con un sconto del 70%; Gravity Rush Remastered : proposto a 14,99 euro, con un sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con un sconto del 50%; Gravity Rush 2 : proposto a 15,99 euro, con un sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con un sconto del 60%; Minute of Island : proposto a 14,99 euro, con un sconto del 25%;

: proposto a 14,99 euro, con un sconto del 25%; Star Wars Jedi: Fallen Order - Deluxe Edition proposto a 14,99 euro, con un sconto del 75%;

Le nuove promozioni resteranno attive per un periodo di tempo limitato, con scadenza in programma per il prossimo 1 settembre 2022.