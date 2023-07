Giochi PS5 e PS4 a meno di 4 euro: le offerte migliori su PlayStation Store

Con tantissimi giochi PS4 e PS5 scontati con l'iniziativa Selezioni Essenziali, i possessori di console Sony possono trovare su PlayStation Store tante offerte interessanti.

Non manca peraltro all'appello la possibilità di aggiudicarsi qualche titolo anche con budget molto contenuti, inferiori ad esempio ai 4 euro. Da Raymand Legends al primo Lords of the Fallen, di seguito vi segnaliamo alcuni dei giochi PS4 e PS5 più economici al momento disponibili nel negozio digitale di casa Sony.

Giochi PS5 e PS4 a meno di 4 euro

Rayman Legends : scontato dell'80%; a 3,99 euro;

: scontato dell'80%; a 3,99 euro; Lords of the Fallen (2014) : scontato dell'85%; a 2,99 euro;

: scontato dell'85%; a 2,99 euro; Tales of Zestiria : scontato del 90%; a 2,99 euro;

: scontato del 90%; a 2,99 euro; Oxenfree : scontato del 75%; a 2,99 euro;

: scontato del 75%; a 2,99 euro; Grim Fandango Remastered : scontato del 75%; a 3,74 euro;

: scontato del 75%; a 3,74 euro; Moonlighter : scontato dell'80%; a 3,99 euro;

: scontato dell'80%; a 3,99 euro; Hood: Outlaws & Legends : scontato dell'80%; a 3,99 euro;

: scontato dell'80%; a 3,99 euro; Day of the Tentacle Remastered : scontato del 75%; a 3,74 euro;

: scontato del 75%; a 3,74 euro; Hellpoint: Blue Sun- espansione: scontato dell'80%, a 1,99 euro;

Presente all'appello anche Oxenfree, che gli appassionati di avventure narrative possono recuperare in vista dell'ormai imminente lancio di Oxenfree II: Lost Signals. Per gli amanti dei JRPG, segnaliamo invece Tales of Zestiria, mentre dal passato ritorna con furore l'indimenticabile Grim Fandango Remastered.



Ricordiamo che le nuove offerte del PlayStation Store resteranno attive solamente sino al prossimo giovedì 20 luglio.