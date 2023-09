Giochi PS5 e PS4 a meno di 5 euro: le migliori offerte su PlayStation Store

Ultime ore per i Saldi del Weekend su PlayStation Store, mentre restano disponibili tante altre promozioni dedicate ai videogiochi per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Nel negozio digitale Sony, non mancano titoli proposti a budget ridotto, con alcuni titoli scontati anche a meno di cinque euro. Da Darkest Dungeon a The Messenger (precedente opera del team di Sea of Stars) e A Short Hike, vi segnaliamo le offerte più interessanti al momento disponibili su PlayStation Store.

Giochi PS5 e PS4 in sconto

A Short Hike : scontato del 40%, a 4,79 euro;

: scontato del 40%, a 4,79 euro; Verdun : scontato dell'80%, a 3,99 euro;

: scontato dell'80%, a 3,99 euro; Darkest Dungeon : scontato dell'80%, a 4,39 euro;

: scontato dell'80%, a 4,39 euro; Super Meat Boy : scontato del 90%, a 1,59 euro;

: scontato del 90%, a 1,59 euro; Super Meat Boy Forever : scontato del 90%, a 1,99 euro;

: scontato del 90%, a 1,99 euro; Erica : scontato del 50%, a 4,99 euro;

: scontato del 50%, a 4,99 euro; Cat Quest II : scontato del 67%, a 4,94 euro;

: scontato del 67%, a 4,94 euro; Yooka-Laylee : scontato del 90%, a 3,99 euro;

: scontato del 90%, a 3,99 euro; Omno : scontato del 75%, a 4,49 euro;

: scontato del 75%, a 4,49 euro; The Messenger : scontato del 75%, a 4,99 euro;

: scontato del 75%, a 4,99 euro; Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas : scontato del 75%, a 3,74 euro;

: scontato del 75%, a 3,74 euro; Shenmue III : scontato dell'85%, a 4,49 euro;

: scontato dell'85%, a 4,49 euro; The Technomancer : scontato dell'80%, a 1,99 euro;

: scontato dell'80%, a 1,99 euro; Olija : scontato del 70%, a 4,49 euro;

: scontato del 70%, a 4,49 euro; Moon Hunters: scontato dell'85%, a 2,24 euro;

Le promozioni qui segnalate termineranno tra pochi giorni, così come l'attuale Offerta della Settimana su PlayStation Store.