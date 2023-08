Giochi PS5 e PS4 a meno di 5 euro: tanti saldi con le offerte di agosto su PS Store

Con tanti giochi in offerta su PlayStation Store, non mancano all'appello le occasioni di risparmio per gli utenti, che possono aggiudicarsi diversi giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro.

La scelta è piuttosto variegata e include sia apprezzati Indie sia AAA esorditi nel corso degli ultimi anni. Da Mad Max a Tales of Zestiria e Rayman Legends, passando per GRIS, Firewatch e il Lords of the Fallen del 2014, vi riportiamo di seguito alcuni degli sconti più interessanti al momento disponibili su PlayStation Store.

Giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 5 euro

Mad Max : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Rayman Legends : a 3,99 euro, scontato dell'80%;

: a 3,99 euro, scontato dell'80%; Tomb Raider: Definitive Edition : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Dishonored: Definitive Edition : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Firewatch : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Mirror's Edge Catalyst : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Lords of the Fallen : a 2,99 euro, scontato dell'85%;

: a 2,99 euro, scontato dell'85%; GRIS : a 3,74 euro, scontato del 75%;

: a 3,74 euro, scontato del 75%; Tales of Zestiria : a 2,99 euro, scontato del 90%;

: a 2,99 euro, scontato del 90%; Limbo : a 2,49 euro, scontato del 75%;

: a 2,49 euro, scontato del 75%; Thief : a 2,99 euro, scontato dell'85%;

: a 2,99 euro, scontato dell'85%; Amnesia: Collection : a 2,84 euro, scontato del 90%;

: a 2,84 euro, scontato del 90%; Inside : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Salt and Sanctuary : a 2,69 euro, scontato dell'85%;

: a 2,69 euro, scontato dell'85%; Call of Chtulhu : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; The Lost Campfire : a 3,74 euro, scontato del 75%;

: a 3,74 euro, scontato del 75%; Windbound : a 1,99 euro, scontato del 90%;

: a 1,99 euro, scontato del 90%; Child of Light : a 4,49 euro, scontato del 70%;

: a 4,49 euro, scontato del 70%; Jotun: Valhalla Edition: a 3,74 euro, scontato del 75%;

Ricordiamo che le offerte di agosto resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato, così come l'Offerta della Settimana di PlayStation Store.

