Giochi PS5 e PS4 a meno di 8 euro: le offerte migliori su PlayStation Store

È tempo di sconti sullo store Playstation. Diamo uno sguardo alle offerte di oggi, in particolare abbiamo selezionato per voi giochi Playstation 5 e Playstation 4 a meno di 8 euro.

Gli sconti sono sempre un'ottima occasione per alleggerire il backlog o recuperare qualche chicca lasciata in sospeso per un trilione di motivi. Vediamo alcune delle migliori offerte presenti nel catalogo delle offerte Playstation 4:

UFC 4 in sconto del 90% a EUR 6,99 (PS4)

in sconto del 90% a (PS4) Mortal Kombat X in sconto del 63% a EUR 7,39 (PS4)

in sconto del 63% a (PS4) A Way Out in sconto dell'80% a EUR 5,99 (PS4)

in sconto dell'80% a (PS4) Assassin's Creed IV Black Flag - Standard Edition in sconto del 60% a EUR 7,99 (PS4)

in sconto del 60% a (PS4) Batman: Arkham Knight in sconto del 65% a EUR 6,99 (PS4)

Quest'ultimo è tornato sotto i riflettori proprio di recente, dopo che un recente video l'ha riportato in auge con una mod grafica su PC che fa sembrare Batman Arkham Knight un gioco next-gen. Per quel che riguarda la console di Playstation 5, invece, segnaliamo:

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties in sconto del 25% a EUR 7,49 (PS5)

in sconto del 25% a (PS5) Metro Exodus GOld Edition in sconto dell'80% a EUR 7,99 (PS5)

in sconto dell'80% a (PS5) Hellpoint in sconto dell'80% a EUR 6,99 (PS5)

in sconto dell'80% a (PS5) Ninja Run in sconto del 30% a EUR 5,59 (PS5)

in sconto del 30% a (PS5) Eldest Souls in sconto del 70% a EUR 5,59 (PS5)

Nel frattempo, noi aspettiamo il ritorno su PS5 delle migliori esclusive Sony abbandonate. Se siete indecisi e non volete acquistare a scatola chiusa, ecco quali sono le migliori demo PS5 gratis da scaricare. Sapevate, inoltre, che i giocatori Playstation 5 e Playstation 4 possono attivare alcuni mesi gratis di Apple TV+?