Giochi PS5 e PS4, al via i Doppi Sconti su PS Store: grandi offerte con PS Plus

Non solo gli sconti del PlayStation Indies, ma in casa Sony prendono il via anche i Doppi Sconti, con tante offerte sui giochi PS4 e PS5 proposti su PlayStation Store.

L'iniziativa propone a prezzo ridotto moltissimi titoli, da Assassin's Creed: Valhalla a Resident Evil: Village, con le offerte che - appunto - raddoppiano per gli abbonati a PlayStation Plus. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle occasioni di risparmio più interessanti.

Doppi Sconti su PlayStation Store

Assassin's Creed: Valhalla : a 44,09 euro, a 18,19 euro con PS Plus;

: a 44,09 euro, a 18,19 euro con PS Plus; Assassin's Creed: Valhalla - Season Pass : a 27,99 euro, a 15,99 euro con PS Plus;

: a 27,99 euro, a 15,99 euro con PS Plus; Resident Evil: Village : a 29,99 euro, a 19,99 euro con PS Plus;

: a 29,99 euro, a 19,99 euro con PS Plus; Resident Evil: Village - Winter's Expansion : a 17,59 euro, a 15,19 euro con PS Plus;

: a 17,59 euro, a 15,19 euro con PS Plus; Monster Hunter: Rise : a 29,99 euro, a 19,99 euro con PS Plus;

: a 29,99 euro, a 19,99 euro con PS Plus; Marvel's Midnight Suns : a 59,99 euro, a 39,99 euro con PS Plus;

: a 59,99 euro, a 39,99 euro con PS Plus; Resident Evil VII: Biohazard : a 13,99 euro, a 7,99 euro con PS Plus;

: a 13,99 euro, a 7,99 euro con PS Plus; Just Dance: 2023 Edition : a 41,99 euro, a 23,99 euro con PS Plus;

: a 41,99 euro, a 23,99 euro con PS Plus; Mass Effect: Andromeda : a 13,59 euro, a 7,19 euro con PS Plus;

: a 13,59 euro, a 7,19 euro con PS Plus; Dragon Age: Inquisition - GOTY Edition : a 20,09 euro, a 10,19 euro con PS Plus;

: a 20,09 euro, a 10,19 euro con PS Plus; Dragon's Dogma: Dark Arisen : a 14,99 euro, a 4,99 euro con PS Plus;

: a 14,99 euro, a 4,99 euro con PS Plus; Blair Witch : a 18,89 euro, a 7,79 euro con PS Plus;

: a 18,89 euro, a 7,79 euro con PS Plus; Deathloop + Ghostwire: Tokyo bundle: a 83,99 euro, a 47,99 euro con PS Plus;

La nuova iniziativa promozionale dedicata ai Doppi Sconti su PlayStation Store resterà operativa sino al prossimo 22 giugno 2023. Segnaliamo inoltre promozioni dedicate anche a giochi inclusi nel catalogo PlayStation Plus Extra, come Demon's Souls o Uncharted: L'Eredità dei Ladri.