Giochi PS5 e PS4 in sconto, aumentano i Saldi di Primavera: ecco le migliori offerte

La nuova stagione in casa Sony si è aperta con il lancio degli Sconti di Primavera su PlayStation Store: ora, l'iniziativa si amplia ulteriormente, sino ad includere un totale di oltre 300 giochi in sconto.

Numerosi i giochi PS4 e PS5 a meno di venti euro, ma non mancano offerte interessanti anche ad un budget superiore. Si spazia dall'ottimo Kena: Bridge of Spirits, opera prima di Ember Lab, a Farming Simulator 22, senza dimenticare il fantasy JRPG di Tales of Arise o l'azione sfrenata in compagnia di Back 4 Blood. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento disponibili su PlayStation Store:

Kena: Bridge of Spirits : proposto a 27,99 euro, con uno sconto del 30% (23,99 per gli abbonati a PlayStation Plus);

: proposto a 27,99 euro, con uno sconto del 30% (23,99 per gli abbonati a PlayStation Plus); The Last of Us: Parte II : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Cyberpunk 2077 : proposto a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 24,99 euro, con uno sconto del 50%; Farming Simulator 22 : proposto a 37,49 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 37,49 euro, con uno sconto del 25%; Assassin's Creed: Valhalla - L'alba del Ragnarok DLC : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%; Back 4 Blood : proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%; Tales of Arise : proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 40%; Resident Evil VII: Biohazard + Resident Evil: Village Bundle : proposto a 53,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 53,99 euro, con uno sconto del 40%; Days Gone : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Horizon: Zero Dawn Complete Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Crash Bandicoot N.Sane Trilogy : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; The Last of Us: Remastered : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Bloodborne: The Old Hunters DLC : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Bloodborne: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Segnaliamo che tutti i nuovi sconti proposti su PlayStation Store con iresteranno attivi solamente sino al prossimo