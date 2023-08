Giochi PS5 e PS4 in sconto: la nuova offerta su PS Store è piena di magia!

Contestualmente alla promozione Ritorno a Hogwarts promossa da LEGO, anche il catalogo del PlayStation Store propone uno sconto magico agli appassionati di videogiochi attivi su PS4 e PS5.

In vista del 1 settembre, data che segna il ritorno in aula degli studenti alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, l'apprezzato open world di casa Avalanche è infatti protagonista di una speciale promozione. Sin da ora, gli amanti del maghetto britannico possono procedere con l'acquisto di Hogwarts Legacy a prezzo ridotto su PlayStation Store.

La versione PlayStation 5 di Hogwarts Legacy passa in particolare da 74,99 euro a 52,49 euro, con uno sconto del 30%. La medesima riduzione di prezzo si applica anche alla versione PlayStation 4 dell'open world a tema Harry Potter, che passa da 69,99 euro a 48,99 euro. Una ulteriore promozione è infine riservata al DLC Hogwarts Legacy: Pacchetto delle Arti Oscure. Scontato anch'esso del 30%, il contenuto aggiuntivo passa da 19,99 euro a 13,99 euro. Di seguito, ricordiamo che il DLC include:

Cavalcatura Thestral;

Set cosmetico delle Arti Oscure;

Accesso all'Arena di combattimento delle Arti Oscure;

Già disponibile, la nuova promozione PlayStation Store resterà attiva solamente per pochi giorni, con scadenza in programma per la giornata di mercoledì 6 settembre. Nel frattempo, resta attiva anche la nuova Offerta della Settimana di PlayStation Store.

