Giochi PS5 e PS4 a meno di tre euro sul PlayStation Store: come passare il weekend

Il fine settimana si avvicina ma non sapete ancora a cosa giocare? Niente paura, ci pensa il PlayStation Store a darvi qualche interessante suggerimento permettendovi al tempo stesso di spendere pochissimo. Sono numerosi, infatti, i giochi PS5 e PS4 in offerta a meno di tre euro con i quali intrattenersi.

Se siete amanti di survival horror, Outlast a soli 1,89 euro può fare al caso vostro: il gioco firmato Red Barrels viene infatti proposto con uno sconto del 90%, una grande offerta che vi permetterà, se ancora non lo avete mai fatto, di sperimentare uno degli horror più famosi ed iconici degli ultimi anni. Considerato inoltre che The Outlast Trials è stato mostrato alla Gamescom 2022, potrebbe essere l'occasione d'oro per iniziare la serie in vista del nuovo gioco la cui Beta si svolgerà dal 28 ottobre al 1 novembre.

Caldamente consigliato anche Limbo, proposto a 2,24 euro con uno sconto del 75%, una spesa irrisoria per uno dei giochi più celebri ed evocativi offerti dal panorama indie. E ancora, per gli amanti della MotoGP potrebbe essere allettanti Valentino Rossi The Game, scontato anch'esso del 90% e che tutti i fan del leggendario campione italiano possono far proprio spendendo solamente 1,49 euro. Infine, per gli appassionati di retrogaming c'è una famiglia di pallette gialle che li aspetta: Pac-Man e Ms. Pac-Man dell'Arcade Game Series sono in offerta a 1,99 euro ciascuno, pronti a far rituffare i giocatori negli anni '80.

Siete in cerca di ulteriori giochi a prezzi stracciati? Potete consultare tutte le promo PlayStation Store a meno di 3 euro e trovare altri titoli ancora in grado di soddisfare le vostre esigenze, per un weekend fatto di divertimento e spensieratezza.