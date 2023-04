I giochi PS5 registrano un calo nelle vendite: Sony preoccupata, dice Bloomberg

Nonostante un trimestre quasi da record per PlayStation 5 almeno in termini hardware, sembra che lato software la situazione sia più complicata e non si registra una crescita altrettanto convincente. Al contrario, le vendite dei giochi sarebbero in calo, con Sony che avrebbe manifestato preoccupazioni al riguardo.

A sostenerlo è un nuovo report di Bloomberg, che segnala come nell'ultimo trimestre (nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2023) siano stati venduti 68 milioni di giochi, in diminuzione rispetto ai 70,5 milioni di software piazzati nello stesso periodo del 2022. "Le vendite hardware stanno crescendo in linea con quanto previsto da Sony, ma la spinta dell'ambito software, il lato più lucrativo dell'industria videoludica, resta debole. Ciò dimostra che gli utenti PlayStation non stanno acquistando nuovi giochi", afferma Hideki Yasuda, analista di Toyo Securities interpellato da Bloomberg.

Dello stesso avviso anche l'analista Serkan Toto: "Lato software, Sony ha ancora parecchio lavoro da fare. Tutti stanno aspettando i giochi mobile e live-service targati Sony, dove stanno?", dichiara. Bloomberg fa inoltre notare che nell'ultimo trimestre Sony non ha lanciato nessun titolo first-party di spessore, mentre i risultati registrati da PlayStation VR2, in vendita dallo scorso febbraio, non hanno dato un contributo concreto ai numeri della divisione gaming del colosso nipponico.

Nel frattempo PlayStation Plus ha superato i 47 milioni di abbonati, ma l'aggiunta dei piani Extra e Premium a giugno 2022 non hanno portato ad una crescita significativa del servizio Sony.