Giochi PS5, ritardi in arrivo per i First Party: l'allerta di Sony nel report finanziario

Con l'obiettivo di vendere 25 milioni di PlayStation 5 entro il marzo 2024, si amplia lo sguardo della dirigenza Sony sugli sviluppi commerciali attesi nell'anno fiscale 2023-2024.

Il primo tassello di quest'ultimo si è concluso con il 30 giugno 2023, con il termine del primo trimestre dell'anno fiscale in corso. Per fare il punto della situazione con gli investitori, i vertici del colosso giapponese hanno di recente condiviso alcuni dati salienti all'interno di un nuovo report finanziario. All'interno del documento figurano, tra le altre cose, anche le previsioni di crescita relative al settore gaming di Sony, sia per quanto riguarda l'hardware sia in merito all'andamento delle vendite di software.

Nel descrivere le previsioni di crescita per il periodo 2023-2024, l'azienda mette in luce un dettaglio importante, ovvero l'impatto negativo generato da "cambiamenti nelle date di lancio di una parte dei titoli first party". Ovviamente, nel documento non sono citate le produzioni specifiche che saranno interessate dai rinvii, ma a questo punto è certo che alcune delle software house parte dei PlayStation Studios hanno avuto necessità di più tempo del previsto per terminare i propri progetti.



Con i personaggi di Marvel's Spider-Man 2 pronti a tornare il prossimo 20 ottobre 2023 su PS5, è possibile che i posticipi citati dal report finanziario siano interni e riguardino dunque esclusive ancora prive di una data di lancio nota al grande pubblico. Tra i progetti cantiere presso i PlayStation Studios, possiamo ricordare il gioco multiplayer di The Last of Us: Parte II, Fairgame$ e Marvel's Wolverine.