Giochi PS5 e rumor: Bluepoint lavora ai Remake di Legacy of Kain e Jak and Daxter?

Nell'impaziente attesa di scoprire il design finale di PS5 e la lineup di lancio della console nextgen, in rete continuano a rimbalzare rumor quantomai ambigui sui titoli in sviluppo per la nuova console PlayStation. Le ultime indiscrezioni coinvolgono Bluepoint e i remake di iconici action adventure del passato.

I nuovi rumor ripresi dalla community provengono dall'ennesima fonte anonima che asserisce di essere a conoscenza dei piani di Bluepoint. A detta della gola profonda, la software house texana non sarebbe solamente impegnata sul progetto di Demon's Souls Remastered ma starebbe lavorando anche ai rifacimenti con grafica nextgen dei videogiochi di due importanti proprietà intellettuali, ovvero Legacy of Kain Soul Reaver e Jak and Daxter.

A detta dell'informatore anonimo, il progetto di Jack and Daxter Re-Trilogy sarebbe già in uno stagio avanzato di sviluppo e la sua uscita dovrebbe avvenire a fine 2020 in coincidenza dell'uscita di PS5, mentre per quanto riguarda il Remake di Legacy of Kain Soul Reaver ci sarà da attendere fino alla metà del 2021. In entrambi i casi, si tratterebbe di titoli in esclusiva per PlayStation 5 il cui annuncio dovrebbe avvenire nel corso del Summer Game Fest, presumibilmente durante uno degli eventi digitali con cui Sony presenterà PS5 e i suoi giochi di lancio.

Vista l'impossibilità di confutare le dichiarazioni di questo informatore o di accertare la veridicità delle sue affermazioni, il nostro consiglio non può che essere quello di prendere con le dovute cautele questi rumor.