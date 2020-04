Giochi PS5 tra rumor, ipotesi e annunci: sarà questa la lineup di lancio?

Con il passare delle settimane, i rumor sull'evento di presentazione di PS5 e sul reveal dei giochi nextgen si fanno sempre più insistenti: Sony si appresta ad annunciare la lineup di lancio? Proviamo a riassumere tutte le ipotesi del caso per individuare i titoli che accompagneranno l'uscita di PS5 a fine 2020.

Come possiamo facilmente intuire ripercorrendo con la memoria l'improbabile listone con le indiscrezioni più o meno veritiere sui videogiochi PS5 attualmente in sviluppo, riuscire a individuare con precisione i profili dei titoli maggiormente indiziati ad approdare sulla futura PlayStation 5 è un'operazione davvero ardua.

In mancanza di informazioni certe, l'unico esercizio che possiamo compiere ad oggi, 25 aprile 2020, per riuscire a barcamenarci tra i rumor è quello di ipotizzare una lineup di lancio che tenga conto delle voci di corridoio più "plausibili" e delle indicazioni offerteci in questi mesi dai singoli team di sviluppo.

Partiamo allora dai giochi PS4 che, andando oltre i benefici garantiti dalla retrocompatibilità di PS5, potrebbero vedere il lancio della console nextgen di Sony come un'opportunità per la pubblicazione di un aggiornamento (si spera gratuito) con contenuti inediti e migliorie al comparto grafico. Stiamo parlando ovviamente di The Last of Us Parte 2, ma anche di Dreams, Ghost of Tsushima, God of War e Marvel's Spider-Man, per citare le esclusive più recenti o di prossima uscita. Anche in tema di giochi multipiattaforma potremmo assistere a un fenomeno analogo, con l'arrivo delle versioni PS5 di Death Stranding, Final Fantasy 7 Remake, Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077, Warframe, FIFA 21, Watch Dogs Legion e il prossimo capitolo di Call of Duty.

Una citazione a parte la meritano poi quei videogiochi che sono stati già annunciati per PS5 e che, presumiamo, saranno disponibili al lancio, come Godfall e Observer System Redux. La poliedrica galassia di sussidiarie di Sony Interactive Entertainment sta però lavorando su tanti altri progetti, ma non è chiaro se e quali di essi arriveranno a fine 2020 in coincidenza dell'uscita di PS5: pensiamo ad esempio a God of War 2, Horizon Zero Dawn 2, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank nextgen e il chiacchierato Demon's Souls Remastered. Ma non siate timidi e servitevi pure della lavagna dei commenti per farci sapere quali giochi, secondo voi, sono i candidati più probabili per comporre la lineup di lancio di PS5.