Giochi PS5: rumor sulla lineup di lancio, focus PS Now e retrocompatibilità?

Continuano i rumor sulla nuova console Sony: dopo aver rivelato prezzo e data di uscita di PlayStation 5 un misterioso insider ha svelato alcuni titoli che andranno a comporre la lineup di lancio dell'attesissima PS5, in uscita a fine anno.

Purtroppo anche in questo caso la fonte è decisamente blanda (un post pubblicato su 4Chan e ripreso da ResetERA e altre board internazionali) e dunque ribadiamo di prendere quanto riportato con le dovute precauzioni. Tra i giochi di lancio di PlayStation 5 troverebbero spazio giochi come Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon's Souls Remastered, GodFall e LegendZ, quest'ultima una nuova IP targata Sony Santa Monica.

La fonte continua citando anche altri giochi in fase di sviluppo tra cui un nuovo Crash Bandicoot, una IP inedita di Naughty Dog a tema Sci-Fi, altri due progetti degli studi interni (non meglio specificati), Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man 2 e Horizon Zero Dawn 2 non previsti però al lancio bensì tra il 2021 e il 2022.

Viene citato anche il focus su PlayStation Now, con l'abbonamento trimestrale che verrà incluso nella confezione al lancio in alcuni paesi, esattamente come accaduto con l'abbonamento Plus su PS4. PlayStation 5 sarà stando sempre all'insider misterioso "la console Sony definitiva" garantendo compatibilità con giochi e salvataggi PS4, PlayStation 2, PS3 e PSOne, così come di qualsiasi accessorio tra cui il DualShock e PlayStation VR.

Difficile giudicare l'attendibilità di una simile voce, restiamo in attesa di conferme o smentite.